Ten Aarzel / Pieter Verelst, Heist-op-den-Berg

Denk even aan de wereldberoemde aria van de Koningin van de Nacht uit Mozarts opera Die Zauberflöte. Die aria waarin de sopraan de allerhoogste noten aaneenrijgt tot een golvende melodie. En stelt u zich nu voor dat een cabaretier met een fijne zangstem de aria zingt en dat doet met de woorden ‘ik kom klaaaaaaaar’. Dat kan flauw zijn. Of het kan zo virtuoos gezongen en zo welgemikt humoristisch zijn dat je meer wilt. Wel, in Amai (2019), de tweede show van Pieter Verelst, bracht de cabaretier met roots in Heist-op-den-Berg die aria zo goed dat je meer Verelst wilt. Hij won in 2016 het belangrijke cabaretfestival Cameretten. Daarna scoorde hij met zijn debuutshow Mijn broer en ik, waarin hij de jeugdfratsen die hij uitspookte met zijn broer en hun poedel vertimmerde tot absurde grappen en liedjes. Nu trekt hij als een naar liefdesgeluk snakkende, duivelse donquichot strijdlustig ‘ten aarzel’. Of hij dat al zingend of blaffend doet, valt te ontdekken.