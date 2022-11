Te warm om goed te slapen

De klimaatopwarming is slecht voor onze nachtrust. Onderzoek gepubliceerd in Sleep and Biological Rhythms wees uit dat als de dagtemperaturen geregeld hoger dan 25 graden worden, een goede nachtrust in het gedrang komt. ‘s Nachts koelt het dan minder af. Vooral in steden, waar het warmer is dan op het platteland, verstoren hogere temperaturen de slaap. Slecht slapen veroorzaakt gezondheidsproblemen, waardoor het bijdraagt tot het verlies van comfort als gevolg van de klimaatopwarming.

Jongere mensen bleken gevoeliger voor slaapverstoring dan oudere. In The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity verscheen een verslag dat concludeerde dat mensen na hun pensioen meer slapen. Dat lijkt in tegenspraak met de stelling van nogal wat gepensioneerden dat ze ‘minder tijd hebben dan vroeger’.

Het wegvallen van het woon-werkverkeer zou een belangrijke impact hebben op de slaaptijd. Er waren geen noemenswaardige verschillen tussen mensen met een fabrieksverleden en kantoormensen.