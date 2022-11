Stéphanie Ouachan (34) uit Antwerpen stopte op haar vijftiende met school en ging zelfstandig wonen. Nu is ze ceo van een snelgroeiend IT-bedrijf.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wat een traject.

Stéphanie Ouachan: (lacht) Ze zeggen weleens dat je een boek zou kunnen schrijven over mijn nog korte leven.

Waarom ging u zo jong zelfstandig wonen?

Ouachan: Mijn thuissituatie was niet erg motiverend en ik was mijn leeftijd altijd ver vooruit. Op mijn tiende schreef ik al businessplannen. Ik had geen zin meer om mijn tijd te verdoen op school, en dus ging ik met een leercontract werken in een computerzaak en tijdens het weekend in de horeca.

U hebt ondertussen al twee bedrijven opgericht.

Ouachan: In 2011 begon ik met een beveiligingsfirma, die ik in 2017 verkocht. De opbrengst daarvan gebruikte ik om te investeren in Striktly, waar ik me inkocht in 2015. Ondertussen ben ik hoofdaandeelhouder. Met onze software nemen we de administratieve zorgen uit handen van kmo’s, zelfstandigen enzovoort. Het unieke aan Striktly is dat het niet gebeurt met tien verschillende pakketten, maar dat er slechts één softwareprogramma nodig is.

Hoe succesvol is Striktly Software?

Ouachan: We hebben ondertussen al aan een vijftigtal medewerkers in Antwerpen, Brussel, Hasselt en Roeselare.

Waarom hebt u een kantoor in Roemenië?

Ouachan: Omdat ik daar zeer goede programmeurs vind, en helaas steeds minder in eigen land.

U haalde de lijst van de Inspiring Fifty, een lijst van 50 invloedrijke vrouwen in de techsector.

Ouachan: Het is een mooi compliment. In de media wordt telkens verwezen naar mijn Italiaans-Tunesische afkomst, mijn schoolgeschiedenis, mijn vrouw-zijn enzovoort. Maar dat is niet de reden waarom ik succesvol ben. Ik heb het zover geschopt omdat ik goed ben in mijn job, omdat ik mensen kan inspireren, omdat ik goed ben in organiseren.

Wilt u een rolmodel zijn voor anderen?

Ouachan: Dat ben ik ondertussen geworden. Het was geen doel op zich, maar het is zo gegroeid. Zeker voor jongeren. Ze verliezen zich vaak in sociale media. Daar circuleren zo veel fake verhalen. Misschien hebben ze iets aan echte verhalen, zoals het mijne.