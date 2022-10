Spaanse chaos

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Met de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen eindigde vorige week het wielerjaar, maar supporters met afkickverschijnselen kunnen op Netflix terecht. Het derde seizoen van El Dia Menos Pensado, de docureeks rond wielerteam Movistar, staat online. In de voorbije jaargangen bleek de Spaanse ploeg een warboel en een slangenkuil, met stuntelige sportdirecteurs en cholerieke coureurs die elkaar voortdurend in de haren vliegen. De vetes worden openlijk uitgevochten en bij momenten gaat het zo chaotisch toe dat je je afvraagt hoe dit team überhaupt aan de start raakt. Elke reclame blijkt goeie reclame: Movistar, dat sportief nochtans achteruitboert, werd een cultploeg, met buitenlandse volgers die half ironisch supporteren voor de Spanjaarden. De aangekondigde Netflixreeks over de Tour de France, waar nog weinig over bekend is, wordt ongetwijfeld stukken gelikter.