ŠKODA lanceert nieuwe merkidentiteit

Wanneer je op het Salon de stand van ŠKODA bezoekt, zal die er anders uitzien dan je gewoon bent. De merkidentiteit – inclusief het ŠKODA-logo – kreeg namelijk een volledig nieuw uiterlijk. Daar hoort ook een nieuwe concept car bij die bepalend is voor de toekomst: de VISION 7S.

ŠKODA start met een nieuwe designtaal, een nieuw logo en de meest ingrijpende update voor zijn merkidentiteit in de afgelopen dertig jaar. Op het Salon kun je deze nieuwe identiteit in wereldprimeur ontdekken. Het Tsjechische merk is klaar voor een nieuwe fase en daarin spelen elektrische modellen een belangrijke rol. Met de ENYAQ iV en ENYAQ Coupé iV heeft ŠKODA vandaag al twee elektrische wagens, maar dat is nog maar het begin. ‘We versnellen onze e-campagne en lanceren tegen 2026 al drie extra volledig elektrische modellen. Er zit trouwens nog meer in de pijplijn. Dit brengt ons in een nog sterkere positie voor het decennium van de transformatie’, zegt CEO Klaus Zellmer.

© National

Nieuwe SUV

Naast een kleine auto ontwikkelt ŠKODA een compacte SUV en een gezins-SUV voor zeven personen. De VISION 7S concept car – die je exclusief kunt bekijken op het Salon van Brussel – geeft al een voorsmaakje van die nieuwe SUV met zeven zitplaatsen. Dit studiemodel toont als eerste de nieuwe designtaal met zogenaamde Tech-Deck-voorkant, met een plattere en bredere grille. De smalle, rechtopstaande koplampen vormen samen met de dagrijverlichting een opvallende ‘T’. Ook achteraan zie je een ‘T’ in de lichtblokken, net als in de cameraspiegels.

Simply Clever

Het interieur van de VISION 7S bevat heel wat originele features. Op de interactieve deurpanelen kun je bijvoorbeeld een boodschap schrijven of kinderen laten tekenen. Centraal op de tunnelconsole past een kinderzitje. Dat is de veiligste positie in de auto. Een camera in het dak stuurt beelden van de baby naar het centrale scherm, zodat ook de bestuurder en bijrijder een oogje in het zeil kunnen houden. Slim bekeken.

Zin om even te ontspannen? Transformeer het interieur met de Relax-stand. Het afgevlakte stuur en het instrumentarium draaien dan weg om extra ruimte te creëren. De voorstoelen schuiven naar binnen en kantelen achterover, net als de stoelen op de tweede rij. Het centrale beeldscherm draait horizontaal, bijvoorbeeld om een film te bekijken of een game te spelen. Ideaal voor een pauze, terwijl de batterij van deze elektrische auto met ruim 600 km rijbereik aan het opladen is. Benieuwd om de VISION 7S en de nieuwe stijl van ŠKODA zelf te bekijken? Dat kan in Paleis 11 op het Salon.

© National

© National