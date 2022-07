Sarah Vandeursen

is tv-maker, bekend van de docureeks Sarah in Genderland. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 17 minuten en 37 seconden nodig.



© Studio Chapo

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Mijn leven is helaas niet zo gestructureerd, dus ik kan daar niet echt een vast aantal op plakken. Deze zomer ben ik één week weg in juli en dan nog enkele dagen met mijn dochter, last minute.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Niet.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Toen ik net afgestudeerd was, trok ik met mijn toenmalige lief twee maanden liftend door Amerika, van Arizona naar Las Vegas. Mijn hart ligt er nog steeds. En bij thuiskomst bleek ik zwanger: een allesbepalende reis.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Ooit logeerde ik met mijn ouders enkele dagen in een all-inhotel. Helemaal niet mijn ding, zo bleek.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Enkele graphic novels van Chris Ware, die ik onlangs heb gekocht in Berlijn.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Een zeevruchtenschotel. Of een ander koud gerecht. Dan heb je meteen door: het moet wel zomer zijn.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Op een schoolreis naar Londen fakete ik – na een slapeloze nacht – in de bus een epileptische aanval. We hebben toen een omweg moeten maken naar het ziekenhuis en mijn ouders kregen de rekening gepresenteerd.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Mijn vakantieverliefdheden waren nooit wederzijds.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Eerder in de winter, omdat alles dan afsterft.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Als reactie op die heerlijke Amerikareis ben ik drie jaar later in mijn eentje teruggekeerd. Met het ideale excuus: ik had op die eerste reis een trui vergeten die ik absoluut wilde terugvinden. Ik heb er drie weken alleen rondgetrokken, meteen de eerste keer dat ik mijn dochter zo lang moest missen. Een confronterende reis, maar op een goede manier.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Mijn werk loslaten lukt best goed, maar creativiteit valt niet in te plannen. En als je geest ontspannen is, komt er extra veel ruimte voor ideeën.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Ik ben naar Werchter Boutique geweest, maar verder ben ik niet zo’n festivalganger. Als zeventienjarige liep ik op Pukkelpop een regentrauma op en sindsdien zijn massa-evenementen minder mijn ding.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Meer ontspannen, ongetwijfeld. Maar het is niet zo dat ik de rest van het jaar ongelukkig rondloop.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Ik ga paardrijden deze zomer, ik voel het!

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Omdat ik jarig ben in het najaar, was ik nog maar vijftien toen al mijn vrienden al hun eerste vakantiejob mochten doen. Ik heb toen illegaal een maand lang het klooster van Pittem gepoetst. De godsvruchtige sfeer, de geur van de refter… Het heeft me zwaar getekend.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Alleen de beelden in mijn hoofd. Van de VS bracht ik wel beef jerky mee, maar die is allang op.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Iedereen kiest voor de zee of de Ardennen, dus ga ik voor Deinze. Als grote fan van AVS zie ik vaak publireportages uit die gemeente, dus het moet wel de moeite zijn.

En in het buitenland?

In de VS: een raar huisje in the middle of nowhere.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Níét in Amerika. Doe maar Portugal of Zweden.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Ik wens hen vooral herbronning toe.