Rik Van de Walle – Te weinig smoel

De Universiteit Gent gaat al haar instellingen groeperen in drie grote ‘campusclusters’: een in het stadscentrum, een in de buurt van het Universitair Ziekenhuis en een derde tussen het Technologiepark van Zwijnaarde en de dierenkliniek in Merelbeke. Volgens rector Rik Van de Walle zal de verhuizing een betere duurzaamheid en mobiliteit opleveren, en een nieuwe identiteit voor de universiteit. ‘Vandaag hebben we te weinig smoel. We zitten te verspreid’, zegt hij in De Standaard. Het plan moet voltooid zijn tegen 2050.