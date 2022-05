Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Rijkdom

Bij de uitreiking van de Ultimas, de vroegere cultuurprijzen van de Vlaamse overheid, komen elk jaar volstrekt andere werelden samen. Die werelden botsen soms, rijmen vaker. In deze cultuurbijlage van Knack kunt u het verhaal van Hussein Mahdi Al-Khalidi lezen, de man die in Irak propaganda-tv maakte voor de overheid, en vele jaren later in Antwerpen in de huid van reuzenpop Little Amal kroop. Lees de brief van Josse De Pauw aan de nieuwe ster Gorges Ocloo, over lelijke decors en het verschil tussen kennen en kunnen.. Blijf niet onberoerd bij de stoere solidariteit van Reinhilde Decleir, die niet anders kon dan vaststellen dat mensen die ontsporen daar soms niet zoveel aan kunnen doen. Het portret van de vrije denker Annelies Verbeke, die dit jaar de prijs voor literatuur krijgt, kunt u nalezen op onze site – ‘de Vlaamse Ali Smith’ werd al uitgebreid geportretteerd in Knack van 4 mei. Maar verderop wordt wél verteld over pantoffels voor improvisaties, de architectuur van de techno en ook over de grote kwetsbare mensen van Lucinda Ra, de laureaat van de podiumkunsten – wat de makers zelf een ‘marginaal medium’ noemen. En er is de opmerkelijke cameo van een grensverleggende jazzclub in godbetert Heist-op-den-Berg. Nee, de afgelopen jaren waren niet de makkelijkste, maar de Ultimas bewijzen het nog maar eens: we hebben in Vlaanderen nog zo veel schoonheid. En schoonheid is rijkdom.