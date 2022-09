Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Voor het eerst sinds 1978 won een Belg een grote ronde. Remco Evenepoel domineerde de Vuelta. ‘Dit is geschiedenis voor mijn land, mijn team en voor mij’, zei de 22-jarige renner van Quick.Step-Alpha Vinyl. Evenepoel won in Spanje een tijdrit en een bergrit en had op ieder moment controle over de koers. Eerder dit jaar won hij al Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Zijn volgende doel is het WK tijdrijden, komende zondag in Australië.