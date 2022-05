Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘In de opera mag je je problemen in de vestiaire achterlaten. Nadien krijg je je jas terug, en je problemen.’ Operaregisseur Barrie Kosky, in Der Spiegel.

‘Ik word nooit zo goed als een doorsnee vijfjarige.’ Kunstenaar Ken Done, in The Guardian.

‘Heeft iemand de grap ‘aap-pokcalypse now’ al gemaakt?’ Schrijfster Stella Bergsma, op Twitter.

‘Kunst is in oorlogstijden de enige plek waar ruimte is voor levensvreugde. Dat verklaart de uitverkochte voorstellingen in Lviv.’ Opera-intendant Vasyl Vovkun, in Der Tagesspiegel