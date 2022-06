Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Toen mijn moeder Titanic gezien had, sprankelden haar ogen van emotie. Ik ben filmmaker geworden om mijn moeder te ontroeren.’ filmregisseur Lukas Dhont in Le Monde

‘Aandacht! “Dames en heren, appelen en peren!” wordt nu “Mensen, fruit!”’ theatermaker Stany Crets op Twitter

‘Sinds mijn vlucht uit Kiev heb ik ontelbare keren opgetreden op in Europa. Dat blijf ik doen. Hoe hard het ook is. Ik vecht tegen de tranen. Maar voor de jongens aan het front is het veel zwaarder.’ muzikante Jerry Heil in Der Tagesspiegel

‘Ik ben een nazaat van Vincent van Gogh. In Amerika geilen ze daarop. Ze vinden het grappig om te zeggen: “Ik heb een Van Gogh aan de muur.’’’ kunstenaar Lieuwe van Gogh in De Volkskrant