Noodtoestand en avondklok

In Peru is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de protesten tegen presidente Dina Boluarte. Het leger krijgt ruimere bevoegdheden en er geldt een avondklok. Boluarte volgde in december de afgezette linkse president Pedro Castillo op. Bij oplaaiend geweld zijn sindsdien zeker 42 mensen om het leven gekomen.