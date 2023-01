Peugeot 408 is verrassende nieuwkomer

Regelmatig verschijnt er een nieuw automodel op de markt dat niemand verwacht had. De nieuwe Peugeot 408 is zo’n opmerkelijke nieuwkomer, een originele fastback boven aan het C-segment.

Met de nieuwe 408 vervolledigt Peugeot zijn aanbod in het zeer belangrijke C-segment van de zogenaamde compacte wagens. Peugeot boekte in deze klasse de afgelopen jaren succes met de SUV’s 3008 en 5008, en drie generaties van de 308 (hatchback) en de 308 SW (stationwagon), waarvan de nieuwste versies onlangs gelanceerd werden. De ontwerpers van Peugeot vonden dat er aan de top nog ruimte was voor een nieuw concept en bedachten de 408, een stijlvolle vijfdeurs fastback. Zijn sierlijke silhouet is ideaal voor wie graag eens iets anders wil dan een compacte SUV.

‘De nieuwe Peugeot 408 is in alle opzichten onverwacht en is ontworpen voor liefhebbers van auto’s en van het leven, die zich willen losmaken van het traditionele en tegelijkertijd op zoek zijn naar verantwoord plezier. Hij omvat alle technologische eisen van Peugeot – gecontroleerde efficiëntie en een zeer hoog niveau van digitale ervaring – maar ook alle emoties die horen bij instinctief rijden en een rustige reis’, zegt Linda Jackson, CEO van Peugeot.

Veel beenruimte

Qua stijl valt de 408 op door zijn scherpe oppervlakken die spelen met het licht. De 408 heeft een slank en sportief profiel en is in vergelijking met de nieuwe 308 SW 4 cm hoger en 5 cm langer. De fastback staat op grote wielen met velgen tot 20 duim (beschikbaar in optie naargelang van de versie). Opvallend is de lange wielbasis (2,787 meter) die ervoor zorgt dat je ook op de achterbank geniet van veel beenruimte. Dit is zelfs de ruimste Peugeot voor achterpassagiers. In het interieur ontdek je de Peugeot i-Cockpit, met het compacte stuurwiel dat heel typisch is voor het merk.

Fiscaal aantrekkelijk

Volgens Peugeot zullen veel klanten van de nieuwe 408 koppels (met of zonder kinderen) zijn met een actieve levensstijl die hun auto voor persoonlijke en professionele doeleinden gebruiken. Voor de fleetrijders en dan vooral voor de boekhouding is er goed nieuws, want de 408 biedt – naast een 1.2 l benzineversie (130 pk) – ook de keuze tussen twee fiscaalvriendelijke plug-inhybrides met 180 of 225 pk. Er is geen dieselversie beschikbaar, maar een volledig elektrische versie staat later wel op het programma. De nieuwe 408 kun je nu al bestellen en staat in Belgische première op het Salon.