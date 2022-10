Er is een akkoord over de aanleg van de BarMar-pijplijn, die gas uit Spanje en Portugal naar de rest van Europa voert. Vooral het Spanje van premier Pedro Sánchez is uitgegroeid tot een hub voor vloeibaar gas, aangevoerd via de Atlantische Oceaan en via een pijplijn naar Algerije. De onderzeese BarMar-pijplijn verbindt Barcelona met Marseille. In een latere fase kan de pijplijn aangepast worden voor het vervoer van milieuvriendelijke waterstof. Het project krijgt daarom Europese subsidies.