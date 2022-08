Paniek in de paddock

Ingenieurs van het Alpine F1-team reppen zich om hun bolide van nieuw rubber te voorzien. Spa-Francorchamps is steevast het toneel van spectaculaire bandenwissels, al viel dat vorige zondag nog mee, want het regende niet in de Ardennen. Max Verstappen zorgde dan zelf maar voor het spektakel: vanaf de veertiende startpositie schoof de WK-leider ongenaakbaar door naar de koppositie. Verstappen racet recht naar de wereldtitel, tot jolijt van de vele Nederlandse supporters in Spa.

Eén uur voor de start van de GP kregen de Belgische racefans goed nieuws, want ook in 2023 ontvangt Francorchamps een F1-race. Dat was twijfelachtig geworden: rijke organisatoren uit de VS en het Midden-Oosten duwen de traditionele Europese circuits van de kalender. De Grote Prijs van Frankrijk sneuvelt, en of er na 2023 nog F1-wagens racen in Francorchamps is verre van zeker.