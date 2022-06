‘Over de essentie van ouderschap en relaties’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Waarom koos u voor dit boek?

Rika Ponnet: Ik lees de laatste tijd veel over gender. Veel mensen van mijn generatie vinden dat de slinger op dat vlak te ver aan het doorslaan is. Dat is niet zo vreemd, want wij zijn opgegroeid in een wereld waarin iedereen ofwel man, ofwel vrouw was. Simpel. Ook ik vind de manier waarop mijn kinderen over gender praten soms bevreemdend. Ik moet toegeven dat ik het soms moeilijk vind om me bijvoorbeeld te verplaatsen in mannen die heel vrouwelijk uitgedost over straat lopen. Maar Detransitie, baby, een verhaal over transpersonen, is zo goed geschreven dat ik me wel spontaan in de hoofdpersonages kon inleven.

Roman Detransitie, baby (Torrey Peters) © National

Waarover gaat de roman?

Ponnet: Nadat de relatie tussen twee transvrouwen fout is gelopen, gaat een van hen in detransitie. Dat wil zeggen dat ze weer man wordt. Hoewel hij dacht onvruchtbaar te zijn, raakt zijn nieuwe vriendin toch zwanger. Omdat het vaderschap hem afschrikt, stelt hij zijn ex-partner, die dus transvrouw is en zelf geen kinderen kan krijgen, voor om de baby met hun drieën op te voeden. Het verhaal lijkt misschien grotesk, maar het doet je wel nadenken over de essentie van relaties en ouderschap. Een heel krachtig boek is het.