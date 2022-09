Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een fossiel voorhoofdsbeentje dat in de Vlaams-Brabantse gemeente Zoutleeuw gevonden werd, blijkt onderdeel te zijn geweest van de oudste gekko die ooit in Europa is gevonden. Volgens paleontoloog Annelise Folie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en haar collega’s leefde het beestje zo’n 56 miljoen jaar geleden, toen onze contreien te maken kregen met een sterke natuurlijke klimaatopwarming – gekko’s zijn beestjes die het graag wat warmer hebben. Folie publiceerde haar bevindingen in Royal Society Open Science. Tegenwoordig komen gekko’s in Europa alleen nog voor in het gebied rond de Middellandse Zee.

Grottenhyena’s zouden te maken gehad hebben met familiaal geweld.

Folies collega Elodie-Laure Jimenez maakte deel uit van een team dat in The Journal of Quaternary Science details publiceerde over de bizarre vondst van meer dan driehonderd fossiele hyenajongen in een Waalse grot. De beestjes zouden zo’n 45.000 jaar geleden geleefd hebben. Waarschijnlijk werd de grot als kraamkamer gebruikt. Omdat veel jongen minder dan twee maanden oud waren toen ze stierven, gaan de onderzoekers ervan uit dat er nogal wat familiaal geweld aan te pas kwam: jongen die elkaar doodden als ze niet genoeg te eten kregen. De grottenhyena verdween zo’n 14.000 jaar geleden definitief uit onze streken.