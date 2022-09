Opening Festival Gent Sint-Baafskathedraal Gent

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Bij het Gent Festival waren openingsconcerten vroeger vaak meer gala dan wat anders. Jessye Norman in de kathedraal, zoiets. Dat is dit jaar niet het geval. Het Zweedse ensemble O/Modernt heeft een ambitieus motto ontleend aan John Cage: ‘Invent the past/ Revise the future/ Live the now.’ Het combineert altijd oud en nieuw. Zo ook in Gent: Bachs Derde Brandenburgs Concerto staat naast Philip Glass’ Derde Symfonie. Beide zijn nummer drie, voor strijkers en nogal repetitief, moeten ze gedacht hebben. Voorts speelt de legendarische Schotse percussioniste Evelyn Glennie Paul Smadbecks bezwerende Rhythm Song voor marimba. En dan heb je nog de evergreen Fratres van Arvo Pärt: voor de ene het toppunt van spirituele verbondenheid, voor de andere dat van haast ondraaglijke eenvoud. In elk geval is dit concert niet vrijblijvend. Het dwingt tot nadenken, jawel, over verleden, heden en toekomst.