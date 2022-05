Oerol Terschelling

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wat maakt een zomerse strandwandeling in Terschelling nóg zaliger? Zeventien Tilburgse circusstudenten die boven de golven buitelen. Of het collectief De Dansers, dat met Hold Your Horses een verleidelijk ‘stranddansconcert’ speelt. Het gebeurt tijdens Oerol. Het festival bezet het Waddeneiland met 157 voorstellingen, concerten en ‘expedities’. Wie zin heeft in avontuur trekt tijdens de expeditie Deep Meaning of Voyaging met Esther Kokmeijer in een uitleggerkano de zee op en leert golven lezen. Op het vasteland raapt u genot bij danser Alexander Vantournhout, die in VanThorhout al jonglerend met een hamer de nieuwe man typeert, en bij Rijgen, waarin Louis van der Waal, Ariane van Vliet en Peter Seynaeve een droogkomisch portret van de seksuele moraal spelen. Het eilandgevoel geeft elk stuk een magische toets. Dat maakt van Oerol zo’n ontspannende en wondermooie opener van het festivalseizoen.