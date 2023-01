NIO komt naar België met krachtige, elektrische modellen

Het gaat hard voor NIO. Niet alleen in China, maar sinds kort ook in Europa waar de Chinese autofabrikant het ene power swap station na het andere opent. De vraag is alleen of deze batterijwisselsystemen waar je in vijf minuten met een volle batterij weer buitenrijdt de twijfelaars met range anxiety over de brug zal helpen en het landschap rond de elektrische wagen zal veranderen.

Het is in de straten van Berlijn en de wegen errond, dat we kennismaken met de nieuwe NIO ET7. Bij het plaatsnemen in de coupé-achtige limousine valt meteen het grote 12,8 inch infotainmentscherm in Tesla-stijl op, maar vooral ook het originele interieur. Alle NIO-modellen maken uitgebreid gebruik van innovatieve en milieuvriendelijke materialen, waaronder Karuun®, een hernieuwbaar rotan, die met zijn natuurlijke, lineaire nerf een mooi effect sorteert. Meteen de eerste keer dat een automerk rotan in zijn autointerieurs hanteert. Maar er zijn nog meer (bijna) records. Het langgerekte gestroomlijnde profiel van de NIO ET7 geeft de high-performance sedan een extreem lage luchtweerstand, de op één na beste voor productieauto’s!

De NIO Power Swap laadoplossing is de eerste ter wereld om snel en eenvoudig op te laden. In amper vijf minuten is de lege autobatterij gewisseld voor een opgeladen batterij. © National

Netflix-film per seconde

Onderweg naar het circuit van Groß-Dölln – een oude Russische luchthaven met 1,5 meter dikke, betonnen landingsbanen – merken we hoe fenomenaal de performance, wegligging, stuurreactiviteit van deze wagen zijn, evenals de beeldkwaliteit van de 360° camera. Het lijkt wel of we de omgeving helemaal niet via een camera bekijken maar alsof we er gewoon in realtime middenin zitten. Ook de LiDAR (een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen) is zonder gelijke. ‘Vooral in het donker is onze hoge resolutie LiDAR met extra groot bereik zonder weerga’, klinkt het bij NIO. ‘Terwijl je bij heel wat autocamera’s voetgangers nauwelijks in het donker ziet, zie je ze bij ons heel duidelijk. Onze LiDAR is zo performant dat hij een doorvoer heeft van een twee uur durende Netflix-film in 4k per seconde.’ Wanneer we wat later enkele behendigheidsproeven op het Groß-Döllncircuit afleggen, blijven we onder de indruk: slalom, noodremmanoeuvres en als kers op de taart de acceleratie in de Sport+ stand.

Pano cinema

Even tot rust komen we nadien bij de projectie van een natuurdocumentaire op het middenscherm waarbij het 7.1.4 audiosysteem uitgerust met Dolby Atmos geluidssysteem met 23 speakers en 256 kleuren lichtwaterval/lichtgordijn sfeerverlichting een ware cinemabeleving genereert. Alledrie de NIO-modellen zijn trouwens standaard uitgerust met deze panoramische digitale cockpit met NIO PanoCinema en de unieke NOMI-spraakherkenning. Van deze persoonlijke en immer alerte spraakassistent in de vorm van een bol met gezichtje op het dashboard zijn we minder fan. Het robotje knippert met de ogen, speelt gitaar en beeldt allerlei emoties of instructies uit. Zelfs wanneer we het ‘muten’, vinden we dat het tijdens het rijden voor afleiding zorgt. Maar er is ook goed nieuws: in China kan je al kiezen of je NOMI als robot wil of als halo geïntegreerd in het dashboard. Bij ons misschien binnenkort ook. Het mag duidelijk zijn: de NIO ET7 is net zoals de andere NIO-modellen ontworpen om te fungeren als mobiele leefruimte: zeer intelligent, vol beleving, high-performance, ruim, upgradable en duurzaam. ‘Onze prachtige producten, geavanceerde oplaad- en batterijwisseldiensten en innovatieve, flexibele abonnementsmodellen gaan het speelveld van EV’s veranderen’, vertelt founder, chairman en CEO William Li. ‘Onze focus op de nieuwe regio’s in Europa markeert het begin van het volgende hoofdstuk van NIO in onze wereldwijde ontwikkeling.’

Panoramische digitale cockpit met NIO PanoCinema en NOMI-spraakrobotje. © National

Innovatief abonnement

Nieuw voor Europa is het innovatieve NIO abonnement dat maximale flexibiliteit en personalisatie biedt en bedoeld is om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren. Met looptijden van slechts één tot 60 maanden kan je de auto kiezen die het beste bij jouw behoeften past. Alle abonnementsformules zijn inclusief het zorgenvrije pakket van NIO en bevatten dus uitgebreide verzekering, onderhoud… In Europa kunnen de NIO-modellen ook geleased worden.

NIO House

Kies je voor een NIO Subscription of download je de app, dan maak je automatisch deel uit van de NIO-community en kan je jouw ervaringen en interesses los van de auto delen en momenten met de community beleven, bijvoorbeeld in de NIO Houses of tijdens evenementen. De NIO houses zijn sfeervolle ontmoetingsplekken met een gallery waar kunst wordt geëxposeerd, een café, werkplekken, een forum, woonkamer en een joy camp, waar kinderen kunnen spelen. Het eerste NIO House opende in oktober 2021 in Oslo, zopas opende er één in Berlijn en in maart is Rotterdam aan de beurt nog voor Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm en Göteborg. Meer verwachten we evenwel van de power swap stations (PSS) waarvan NIO er dit jaar een tiental opende. In 2023 zal dit aantal naar verwachting oplopen tot 120. En tegen 2025 wil NIO meer dan 1000 PSS-stations buiten China bouwen, waarvan de meeste in Europa. Bij alle NIO-modellen is de accu fysiek gescheiden van het chassis. Dit maakt wisselen van accu mogelijk en is onderdeel van de unieke visie van NIO. In plaats van de auto aan de laadpaal te hangen – wat uiteraard ook kan – maak je een korte stop bij een NIO-wisselstation. Je rijdt je wagen het PPS binnen waar hij naar boven wordt getild, via een plaat wordt de batterij verwijderd en vervangen door een volgeladen batterij. Vijf minuten later rij je met een volle batterij weer buiten. Als gebruiker kun je kiezen tussen een 75, 100, of zelfs een vanaf volgend jaar 150 kWh-accu. Met de laadpas van NIO heb je toegang tot ruim 380.000 oplaadpunten door heel Europa. De vraag is alleen of 1000 PSS-stations voldoende dekking zullen bieden om de elektrische rijder te overtuigen waardoor het netwerk nog verder ingang kan vinden.

Europese modellen

De NIO ET7 high-performance sedan (formaat Mercedes EQE) zal net als de NIO EL7 middelgrote slimme, elektrische SUV (formaat BMW X5) en de NIO ET5 middelgrote elektrische sedan (concurrent van de BMW i4) vanaf de tweede helft van 2023 ook bij ons verkrijgbaar zijn. Prijzen zijn nog niet bekend.