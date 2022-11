Monsieur de Sainte-Colombe Protestantse Kapel Brussel

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ja, de roman Tous les matins du monde van Pascal Quignard is absoluut lezenswaardig. Niet alleen vanwege zijn virtuoze, poëtische verweving van feit en fictie maar ook vanwege zijn verwijzingen naar de beeldende kunst, met name naar het stilleven Le dessert de gaufrettes uit het Louvre. En ja, ook de gelijknamige film van Alain Corneau is een meesterwerkje, mede dankzij de al even ambigue muzikale inbreng van Jordi Savall. Beide hebben als uitgangspunt de door de kroniekschrijver Évrard Titon du Tillet in het leven geroepen mythe van de gambist Sainte-Colombe, die in een boomhut in zijn tuin oefende en daar door de jonge Marin Marais werd bespied. Sainte-Colombe heeft wel degelijk bestaan, en we kennen heel wat muziek van hem maar we weten heel weinig met zekerheid over zijn leven. Maar die muziek! Lucile Boulanger en Myriam Rignol laten ze samen met luitspeler Rolf Lislevand herleven.