‘Messi zit dichter bij zijn vervaldatum dan Ronaldo’

Na een anoniem seizoen lijken de twee toonaangevende voetballers van hun generatie spelers zoals alle andere geworden. Wat mogen we nog verwachten van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo?

PSG-Lens, de 67e minuut. De sterren van Paris Saint-Germain kamperen op de helft van de tegenstander. Met vervelende korte pasjes wiegen ze Racing Club de Lens, subtopper in de Ligue 1, in slaap. In zijn ooghoek ziet Neymar dat Lionel Messi vrijstaat. Dan gaat het plots snel. Subtiel tikje van Neymar, Messi legt de bal panklaar en trapt een wilde boogbal langs de keeper. Geweldig schot, geweldige goal. PSG is kampioen! Maar het feest eindigt zuur. Nog voor het einde van de match verlaat de harde supporterskern van PSG het stadion. Messi wordt uitgefloten, bij zijn doelpuntenviering hoor je meer gejouw dan gejuich. ‘Ongelooflijk en onaanvaardbaar’, reageert PSG-trainer Mauricio Pochettino na de match. ‘Wie doet nu zoiets? Zeker gezien de grootsheid van Messi, met wat hij het voetbal heeft gegeven en nog zal geven.’

Uitgeschakeld

De vroegere grootsheid van Messi zal niemand betwisten, maar de ultra’s van PSG verwachten meer dan wat hun Argentijnse ster op de mat legt. Lionel Messi beleeft een moeizaam debuutseizoen bij PSG. In het spel wordt hij overvleugeld door Kylian Mbappé, die de ballen naar zich toe zuigt. Messi’s goal tegen Lens was pas zijn vierde van het seizoen. Dat het de titel opleverde, maakt weinig indruk. De duurste 14 spelers van de Franse competitie spelen allemaal voor PSG: er moet al veel misgaan eer de club niet kampioen speelt. Messi kwam naar Parijs om PSG eindelijk de Champions League te schenken, maar dat heeft er nooit in gezeten. Real Madrid schakelde de Parijzenaren roemloos uit in de achtste finales. Een bleke Messi stond erbij en keek ernaar.

Ook voor zijn grote rivaal eindigde de Champions League in de achtste finale. Cristiano Ronaldo keerde vorige zomer terug naar Manchester United, de club waar hij zijn grote doorbraak beleefde. De Portugees brak prompt het record van meest verkochte voetbaltruitjes, maar geen potten. Ronaldo is nochtans topscorer van de ploeg, met meer dan twintig doelpunten. Toch klinkt er kritiek. Manchester United staat zesde, ver achter de teams die voor de titel strijden. De analisten menen dat dat deels aan Cristiano Ronaldo ligt. ‘Ronaldo is statisch en straalt weinig dynamiek uit. Hij brengt zijn team in de problemen want hij verdedigt niet mee’, zei BBC-pundit Micah Richards. ‘Manchester United kan hem maar beter verkopen. Dan kunnen ze bouwen aan een nieuwe ploeg die het voetbal van 2022 speelt.’

Papier-maché

Al bijna twintig jaar bepalen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo het aanschijn van het internationale voetbal. Zijn we ongemerkt een nieuw tijdperk binnengetreden? Hebben de Grote Twee stilaan afgedaan? Eddy Snelders meent van wel. ‘Ze zijn de strijd tegen Moeder Natuur aan het verliezen. Niets aan te doen’, zegt de eenmalige Rode Duivel, die er graag een eerbetoon aan Messi en Ronaldo aan verbindt. ‘Wat zij voor het internationale voetbal betekend hebben, verdient het diepste respect. Bijna twintig seizoenen lang om de drie dagen de perfectie op de mat leggen, het valt nauwelijks te vatten hoe ze dat hebben volgehouden, fysiek én mentaal. Al die goals, al die topmatchen. Droge periodes waarin het niet lukte, hebben ze amper gekend. Fenomenaal, maar nu wordt het minder. En Messi zit dichter bij zijn vervaldatum dan Ronaldo, die nochtans twee jaar ouder is.’

Lionel Messi heeft natuurlijk nooit het ijzeren lijf gehad van zijn concurrent Ronaldo. Dat maakt deel uit van de magie van de kleine Argentijn, met zijn ingezakte schouders en een borstkas die van papier-maché lijkt. Messi springt niet hoog, bezit weinig kracht en was ook op zijn hoogtepunt niet uitzonderlijk snel. Toch slalomde hij moeiteloos een heel team voorbij, dankzij zijn voetbalverstand en zijn ongeëvenaarde techniek. Talloze verdedigers wilden hem graag hun studs laten voelen, maar de snel denkende Messi toverde de bal weg nog voor ze hun mes konden bovenhalen. ‘Wat dat betreft, heeft Messi geluk dat hij in het juiste tijdperk voetbalt: de scheidsrechters beschermen de sterren’, zegt Eddy Snelders. ‘De brutale, carrièrebrekende tackles van de jaren 80 komen gelukkig niet meer voor. Messi is niet uit het voetbal geschopt, hij is simpelweg trager geworden. FC Barcelona speelde al jaren in functie van Messi. Begrijpelijk, zelfs met een trager wordende Messi bleek dat dé weg naar succes. Hij legde minder kilometers af dan je van een topspeler verwacht, maar maakte daar op een vreemde manier een troef van. Messi was 90 minuten onzichtbaar en besliste de match met geniale flitsen. Bij PSG verwachten ze wél dat hij loopt – wat niet meer lukt – én komen de flitsen er niet uit. Ik snap dat de fans jouwen. Aan deze Messi heeft PSG weinig.’

Ego en ijver

Twee beelden domineren wanneer je aan Cristiano Ronaldo denkt en strikt genomen zijn het niet eens echte voetbalacties. Eén, hoe hij over de bal buigt wanneer hij een vrije trap gaat nemen. Benen wijd, diep uitademen en rammen met een benijdenswaardige overtuiging. Alsof de bal onmogelijk naast kan gaan. Twee, zijn pirouette na het scoren van een doelpunt, met supermanhouding bij het landen. Duizenden jonge voetballertjes doen dat week na week na. Bij een belangrijk doelpunt ontbloot Ronaldo zijn indrukwekkende borstkas, en tuurt hij met een verbeten blik de verte in. ‘Dat opgepompte lijf van Cristiano Ronaldo wordt afgedaan als nutteloze ijdelheid, maar je kunt er niet omheen dat die kerel zichzelf ongelooflijk verzorgt en afbeult om zo fit te blijven. En dat op zijn 37e, wanneer hij elke denkbare prijs al heeft gewonnen’, zegt Snelders bewonderend. ‘Het getuigt van een enorm ego, en van een even enorme wilskracht en ijver. Het verklaart waarom hij nog meekan, en Messi achterophinkt. Er zijn natuurlijk ook nadelen aan zijn egomanie. Ronaldo is geen teamplayer. Hij maakt liever twee doelpunten in een verloren match, dan dat zijn team wint en hij niet in beeld is geweest.’ Maar dat ze in Engeland zeggen dat Manchester United met deze Ronaldo onmogelijk kampioen speelt, daar zet ik toch een kanttekening bij. ‘Voetbal draait om goals. Zolang Ronaldo de ballen binnen legt, zullen trainers hem opstellen. Ik vind hém eerder een slachtoffer van zijn zwakke team, dan dat zijn team mag klagen over Ronaldo.’

Qua erelijst ontlopen ze elkaar nauwelijks, maar wie is of was de beste? Snelders heeft een verrassend antwoord. ‘De meeste mensen verkiezen Messi, maar ik kies voor Ronaldo. Lionel Messi heeft bij Barcelona een uitzonderlijke ploeg naar nog uitzonderlijker hoogtes gestuwd. Het voetbal dat zij in hun beste jaren serveerden, was om van te dromen. Cristiano Ronaldo speelde in Engeland, Spanje en Italië kampioen en werd er topscorer. Dan ben je een fenomeen, ongeacht wie er naast je op het veld staat. Voor mij staat Ronaldo op één, op korte afstand gevolgd door Messi. Beiden schat ik hoger in dan Pelé, Diego Maradona, Johan Cruijff of Franz Beckenbauer, de giganten van het verleden. Messi en Ronaldo moeten blij zijn dat ze elkaar hadden, al zien ze dat zelf ongetwijfeld anders. De rivaliteit tussen die twee heeft hen naar een hoger niveau geduwd. Brak de ene een record, dan moest de andere nog straffer doen.’

Verenigd?

Die rivaliteit is stilaan zonder voorwerp. De site messivsronaldo.net hield vijftien jaar lang van dag tot dag bij wie vooropliep qua goals, bekers en gewonnen wedstrijden. In 2021 hield de website ermee op. Snelders ziet geen opvolgers voor de grote twee. ‘Maar voor we pessimistisch worden: toen Pelé, Maradona of Cruijff stopten, dachten we hetzelfde.’

Er wordt gespeculeerd dat Messi terugkeert naar FC Barcelona. Voorzitter Joan Laporta wakkert die geruchten graag aan, maar dat wil niet zeggen dat het er werkelijk van komt. Barça oogt dit seizoen scherper dan het vorige, toen ze hun superster nog hadden. Snelders betwijfelt of het sop de kool waard is. ‘Wat voor die transfer pleit, is dat Messi nog altijd maar 34 is: versleten zou hij nog niet mogen zijn. Een terugkeer naar zijn vertrouwde entourage met zijn eigen routine zou hem deugd doen en Xavi, sinds kort de trainer van Barcelona, kent hem heel goed. Maar kan Messi op het veld nog de kentering maken? Een Messi die niet presteert, staat ook in Barcelona niet in de ploeg. Dat zou een zeer triest einde zijn, nog erger dan wat hem nu bij PSG overkomt.’ Door de penibele financiële situatie van Barcelona lijkt de terugkeer van Messi hoe dan ook onwaarschijnlijk.

De Engelse pers ziet in Sporting Lissabon een logische bestemming voor Cristiano Ronaldo. De Portugees genoot er zijn jeugdopleiding en werd op zijn vijftiende al in de eerste ploeg opgesteld door trainer Laszlo Bölöni, die later nog kampioen speelde met Standard. Volstaat heimwee naar Lissabon om de eerzuchtige Ronaldo te prikkelen? Hij zou er zeker een forse loonsverlaging moeten slikken. Er dient zich nog een veel interessantere oplossing aan. PSG zoekt een grote naam om Kylian Mbappé te vervangen, die wellicht vertrekt naar Real Madrid. Cristiano Ronaldo verenigd met Lionel Messi, in de bezadigde najaren van hun carrière: ziet u ze al samen een doelpunt vieren?

Lionel Messi – 1987 geboren in Rosario, Argentinië – 10 keer kampioen van Spanje – 4 keer eindwinst Champions League – 1 maal winst Copa América met Argentinië – 7 keer winnaar van de Gouden Bal