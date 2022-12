is singer-songwriter. Afgelopen lente verscheen haar debuutplaat Troostprijs.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Het was zoeken naar een lichtpuntje, maar ik heb er toch één gevonden. De Amerikaanse zangeres Lizzo die een People’s Choice Award won en haar podium aan 17 activisten gaf: heel vet en inspirerend hoe ze activisme op die manier normaliseert.

En wat maakte u boos?

De afschaffing van het landelijke recht op abortus in de VS, de moord op Mahsa Amini in Iran, heel wat grensoverschrijdend gedrag, onder meer bij The Voice of Holland… Erg veel dus, al lijkt het patriarchaat wel een rode draad. Zo veel mannen die er een puinhoop van maken.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2021 hebt u gerealiseerd?

Geen enkel. Maar dat is de bedoeling van goede voornemens, toch?

Wat was uw grootste ontdekking van 2022?

De podcast The C-Word, waarin Lena Dunham en Alissa Bennett je telkens meenemen in het leven van beroemde vrouwen wier leven totaal kapot is gemaakt door paparazzi en (sociale) media. We zeggen heel snel dat iemand crazy is geworden (vandaar die C) en soms klopt dat misschien, maar hoe zou dat komen?

Wat was het beste boek van 2022? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boek: Het Klimaatboek van Greta Thunberg, daarin zit ik echt te studeren met potlood en fluomarkers bij de hand. Film: She Said over de onthulling van het Weinstein-schandaal, maar vooral over de plek van vrouwen in de samenleving. Serie: Hacks, zo’n grappige comedyserie over twee vrouwen, tegenover het troosteloze decor van Las Vegas. Artiest: Sylvie Kreusch en Charlotte Adigéry, die ik allebei zeker eens live wil zien.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2022?

Mijn zelfgebakken perentaart. De gasten aten hem volledig op en zeiden nadien zelfs ‘mmm, lekker’.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Even slijmen bij de zuiderburen: Gent en Leuven. Met de Troostprijs-clubtour trok ik naar Het Depot en Viernulvier, en nadien heb ik die supercharmante steden wat beter leren kennen.

Wie is voor u de persoon van 2022?

Zendaya, een weergaloze actrice. Met Jenna Ortega uit Wednesday als runner-up.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Ik krijg rode uitslag van die vraag. Mijn kerststress is altijd gigantisch. Geef mij maar een winterslaap, dan word ik na Nieuwjaar wel wakker.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen, ik ben verslaafd.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ik vermoed dat dat stilzwijgend zal gebeuren. Nu ben ik Wednesday aan het bekijken en ik zit er helemaal in.

Wat was de strafste sportprestatie van 2022?

Geen commentaar. Sport speelt ongevraagd al een veel te grote rol in mijn leven.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Als we mijn boekentip allemaal opvolgen wel. Het lijkt soms een ver-van-ons-bedshow, maar door er meer over te lezen besef je dat we ermiddenin zitten. Ik heb me nu aangesloten bij Extinction Rebellion, omdat ik geloof in de kracht van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Bij dezen een warme oproep aan iedereen: ga de straat op!

Wie wenst u snel verzoening toe?

Harry Styles en Olivia Wilde. Hopelijk zien we hun heerlijke TikTok-video’s dan snel weer terug.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2023?

Dat alles uiteindelijk toch nog goed komt.