Melancholy Adornesdomein Brugge

Melancholie is een veelzijdig begrip. Het kan onder meer droefheid, weemoed en het besef van vergankelijkheid betekenen. Rond het thema ‘melancholie’ brengt curator Johannes Késenne acht hedendaagse kunstenaars samen in het Adornesdomein in Brugge, dat met zijn vijftiende-eeuwse Jeruzalemkapel een geknipt decor is. Op de plek van het praalgraf van Anselm Adornes (tijdelijk verwijderd voor restauratie) heeft Renato Nicolodi een witte, monumentale sculptuur geplaatst. Is het een toegangspoort of een mausoleum, gebeeldhouwd rond de leegte die een aflijvige achterlaat? Johan Clarysse schildert een man die met een langzaam verdwijnende vrouw danst. Peter Weidenbaum borstelt een vervallen, overwoekerde serre, en Reniere & Depla brengen de nacht in beeld als motor van herinneringen. Er hangen ook twee werken van Léon Spilliaert, de melancholische kunstenaar bij uitstek.