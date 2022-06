Kanker komt bij andere dieren veel minder voor dan bij de mens. Dat wij veel ouder worden dan waarvoor ons lichaam geprogrammeerd is, met dank aan onze geneeskunde, zal daar deels een verklaring voor zijn. Maar er is meer. Onderzoek in Cell Reports stelt dat wij na de evolutionaire afsplitsing van de chimpansee een kleine verandering in ons DNA hebben ondergaan waardoor we gevoeliger zijn geworden voor kanker.

Het gaat om de eenvoudige vervanging van één chemische base in de lange keten van basen in een gen dat fouten in het DNA herstelt. Daardoor speelt het gen een belangrijke rol in de natuurlijke strijd van ons lichaam tegen kanker. De fout maakt dat het gen een vijfde minder krachtig in DNA-herstel is dan het origineel. Het gen is al in verband gebracht met onder meer borst- en eierstokkanker.

Kankerbioloog Jean-Christophe Marine (VIB/KU Leuven) schrijft met een collega in Nature dat de positie van een huidcel in een lichaam mee bepaalt in welke mate ze gevoelig is voor tumorvorming. Zo zouden huidcellen in handpalmen en op voetzolen extra gevoelig zijn voor bepaalde genetische programma’s die het risico op tumorvorming bevorderen. Het is een aspect waarmee rekening moet worden gehouden in de strijd tegen huidkanker.