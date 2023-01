Made in China

China heeft de wereld veel schade berokkend. Toch zullen we het land opnieuw belonen.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“Tijdens de kerstvakantie voltrok zich in China een tragedie: elke week stierven honderdduizenden mensen aan covid-19. Hoewel de Chinese overheid beweerde dat ze de situatie onder controle had, ontsnapten schokkende beelden uit overvolle ziekenhuizen. Het Chinese coronabeleid heeft de hele wereld enorm veel schade berokkend en toch zullen we China de komende maanden opnieuw belonen.

Uiteraard verdient een land als China verzachtende omstandigheden. 1,5 miljard mensen beschermen is geen lachertje. Maar de Communistische Partij behoeft geen gratie. Ze is oppermachtig en achtte propaganda belangrijker dan de volksgezondheid. Daardoor verloor ze kostbare tijd in het begin van de pandemie en werden honderden miljoenen Chinezen in isolatie geplaatst.

De Partij is in eerste instantie haar eigen bevolking verantwoording verschuldigd. Maar zo werkt een eenpartijstaat niet: Peking volhardt net in de maskerade. Staatsmedia erkennen dat er slachtoffers vallen, maar minimaliseren de schade en roepen Xi Jinping tot held uit. De meeste Chinezen willen binnenkort vooral Nieuwjaar vieren en als voorbeeldige consumenten de economische groei opnieuw aanzwengelen.

Al kijkt de Chinese overheid daarvoor ook naar u en ik. Chinese consumenten zijn hun zelfvertrouwen kwijtgeraakt door de verliezen op de vastgoedmarkt en de slabakkende beurzen. Peking wil vooral óns nog meer goederen verkopen. Eerst zorgt het wanbeleid van Peking er mee voor dat we met een pandemie opgescheept zitten en nu hoopt het land alsnog op onze beloning.

De voorbije jaren heeft China een nieuw exportoffensief uitgewerkt. De investeringen daalden fors in sectoren die afhangen van de binnenlandse vraag: in de detailhandel met 16 procent. In de sectoren die gericht zijn op uitvoer piekten de investeringen: in de staalsector en in de elektronica bijvoorbeeld met ruim twintig procent, in de hele Chinese maakindustrie met ruim tien procent. Peking heeft zich klaargemaakt om een zondvloed aan ‘made in China’ op de wereldmarkt los te laten.

Tegelijk hebben transportbedrijven hun capaciteit vergroot. Scheepswerven bouwen in een recordtempo containerschepen. Vorig jaar rolde het grootste containerschip ooit van de band in Shanghai, goed voor 25.000 containers. Alibaba verwacht een topjaar. De webwinkel wil zijn warenhuis in Luik uitbreiden met drie extra hallen. De Communistische Partij heeft alvast één belangrijke les van Karl Marx goed begrepen: makke consumenten mekkeren niet.”