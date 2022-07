Blu Samu, het alias van de Portugees-Belgische Salomé Dos Santos, trekt met haar nieuwe ep 7 onder de arm naar Focus Music Box.



En met een nieuwe sound. Minder hiphop, meer geëxperimenteer met andere genres zoals neosoul, electronica en fado.

Blu Samu: Een diversere, kwetsbaardere sound vooral. Het voelde gewoon juist. Mijn hele universum komt mooi samen in 7, van mijn zachte kant en hardere beats tot mijn Portugese roots en mijn energetische liveshows. Ik zie het een beetje als een Blu Samu-hybride. (lacht) Ik ben trouwens heel blij dat mensen er zo positief op reageren. Temeer omdat ik twee jaar onder een steen heb geleefd.

Een steen waaronder blijkbaar wel veel inspiratie te vinden was?

Blu Samu: Zoiets. Tijdens de lockdowns voelde ik de nood om aan introspectie te doen en mijn verleden onder de loep te nemen om eens te kijken of er wonden waren die nog moesten helen. Mijn terugkeer naar Antwerpen na enkele jaren Brussel zat daar waarschijnlijk ook voor iets tussen. In Brussel hokte ik samen met de leden van Le 77 en was ik altijd druk bezig, hier woon ik alleen in een appartementje. Een heel andere state of mind, en dat hoor je ook. 7 is minder beïnvloed door de buitenwereld en komt meer van binnenuit.

Je wordt wel nog steeds voornamelijk geassocieerd met de Brusselse hiphopscene.

Blu Samu: Brussel heeft me dan ook met open armen ontvangen. De stad zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Ik kijk dus extra hard uit naar mijn show op Focus Music Box. Ik weet niet hoe het komt, maar de Brusselaars zijn altijd chaud voor mijn muziek. Misschien omdat er zoveel verschillende culturen samenleven, er altijd iets te beleven valt en ze daardoor opener zijn. In Antwerpen is het publiek bijvoorbeeld veel gereserveerder en aandachtiger en durven ze minder snel hard te gaan zolang niet iedereen hard gaat. Daar is niks mis mee. Ze genieten misschien even hard van de show. Maar het is wel grappig om die verschillen te zien.

Je stond deze zomer ook al op enkele festivals in Frankrijk en Portugal. Daar de lokale concertgangers al goed kunnen bestuderen?

Blu Samu: Het zijn alleszins heel fijne shows. Ik geniet er vooral van om na al die tijd opnieuw op te treden. Ik besefte pas hoe hard ik het gemist had toen ik mijn steen opnieuw inruilde voor een podium.