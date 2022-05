Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Op het filmfestival van Cannes won Close van de Gentse regisseur Lukas Dhont de Grand Prix, de belangrijkste prijs na de Gouden Palm. Close gaat over de vriendschap tussen twee tienerjongens die brutaal wordt verstoord. Dhont haalde inspiratie uit zijn eigen jeugd. In zijn dankwoord zei hij dat zijn film de tederheid viert en ‘de moed van hen die liefde verkiezen boven angst’. The New York Times ziet in Close een stevige kandidaat voor de Oscars.