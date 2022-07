Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In een afgelegen dorp in Arizona woont de krasse negentiger Lucky. Nooit wijkt Lucky van zijn dagelijkse routine af. Tot hij op een ochtend aan de koffiemachine in elkaar zakt. ‘Je bent te oud’, zegt de dokter. Meer dan dat gebeurt er niet in deze uiterst contemplatieve westernballade van John Carroll Lynch, losjes gebaseerd op het leven van titelrolspeler Harry Dean Stanton. Zijn verrimpelde karakterkop doet al het werk: Stanton oogt als een man die zijn sterfelijkheid in de ogen kijkt. En zo was het ook voor hem in het echte leven. In 2017 stierf de acteur, twee weken voor de release, op 91-jarige leeftijd. Met Lucky laat de Stanton, die zelden zo prominent op het voorplan stond als in Paris, Texas (1984) en The Straight Story (1999) en allicht evenzeer herinnerd zal worden voor zijn vele bijrollen (in onder meer The Godfather Part II, Alien, Escape from New York en Repo Man), een bitterzoet testament. Een markante bijrol is hier voor de gelegenheid weggelegd voor Straight Story- en Twin Peaks-regisseur David Lynch als Lucky’s excentrieke beste vriend.