Lissa Melis (29) onderzoekt aan de Penn State University in Pennsylvania of busvervoer op verzoek mogelijk is.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoe bent u op dat idee gekomen?

Lissa Melis: Ik ergerde me aan de lange wacht- én reistijden in het busvervoer. Dat staat in schril contrast met fexibele alternatieven als Velo, Uber en Poppy.

Hoe werkt het principe van ‘bus on demand’?

Melis: Denk de bussen met vaste routes en vaste frequenties even weg. Als ik in de toekomst de bus zou willen nemen, neem ik mijn smartphone en geef ik via een app in waar ik naartoe wil en wanneer. De app doet je een voorstel.

Zoals bij Uber?

Melis: Niet helemaal. Uber matcht maar één tot vier personen in één auto, en de belbus rijdt alleen in landelijke gebieden, daar is dus maar weinig vraag naar. Het systeem waar ik het over heb, moet duizenden passagiers in honderden bussen kunnen plannen en dat in minder dan een seconde. Bij elke nieuwe ritaanvraag moeten de routes van de bussen aangepast worden, in realtime, zonder dat er ook maar iemand te laat aankomt. Daarvoor hebben we een krachtig algoritme nodig en dat is wat ik heb uitgewerkt in mijn doctoraat.

Hoe bent u daarin geslaagd?

Melis: Mijn algoritme plant alle ritaanvragen, bepaalt de routes van de bussen, en wat vooral erg nieuw is: het kiest ook waar mensen in- en uitstappen. Simpelweg aan iemand vragen de straat over te steken en de bus meteen in de juiste richting van de bestemming te nemen, doet wonderen voor de planning. Zo kunnen we passagiers meer ‘poolen’, wat tot minder stops en een kortere reistijd leidt.

Bestaat het systeem al ergens?

Melis: Er zijn een paar proefprojecten – in de VS, Dubai en Helsinki onder meer – maar die zijn kleinschalig en falen soms door de hoge kosten. Een belangrijke component zijn de personeelskosten voor de chauffeurs. Die zouden verdwijnen als we werken met zelfrijdende bussen. Busvervoer op aanvraag werkt namelijk beter met vele kleine busjes, in plaats van met enkele grote.

U verblijft sinds kort in Pennsylvania?

Melis: Ik werk hier in de Urban Transportation Systems Group van professor Vikash Gayah aan Penn State University. Ik kan er werken met Amerikaanse ridesharing data. Zo kan ik aan de hand van ridesharing-gegevens onderzoeken of een systeem van busvervoer op aanvraag hier goed zou werken.