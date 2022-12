Legros, haute-contre de Gluck, AMUZ / Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Over de Franse haute-contre (hoge tenor) Joseph Legros is een anekdote overgeleverd in de memoires van de Duitse schilder Johann Christian von Mannlich. Legros zou in 1774 de titelrol zingen in de Franse versie van Orphée die Christoph Gluck voor de Parijse opera had geschreven. Tijdens de repetitie van de openingsscène bijt Gluck, die vindt dat Orfeus’ wanhopige schreeuw ‘Eurydice!’ te mooi klinkt, Legros toe: ‘Schreeuw het gewoon uit van de pijn alsof je been wordt afgehakt!’ Wat Legros deed met, zoals Von Mannlich schrijft, ‘het grootste effect, waarmee hij zelfs de meest ongevoelige ziel raakte’. De scène zegt iets over de omwenteling die in de opera aan de gang was, maar ook over de kunst van Legros, die in staat was uit zijn aan Lully en Rameau geschoolde keurslijf te treden en revolutionaire, hedendaagse muziek uit te voeren. In Antwerpen brengt de leidende haute-contre van nu, Reinoud Van Mechelen, een selectie uit Legros’ repertoire. Wat zou Gluck van hem denken?