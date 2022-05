Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Inca’s drogeerden kinderen die ze offerden aan hun goden. In de mummies van twee kinderen van zes en zeven jaar oud, die zo’n 500 jaar geleden werden gedood, zijn sporen gevonden van ayahuasca: een hallucinaties opwekkende drank op basis van een liaan. (Bron: Scientific Reports)

Wasdrogers veroorzaken veel vervuiling. Ze halen evenveel microvezels uit kledij als wasmachines. De vezels komen tijdens het drogen dikwijls in de lucht terecht, waar ze vervuiling versterken. Was ophangen aan een draad is veel milieuvriendelijker. ( PLoS One)

Betere loodgieterij kan waterverlies tegengaan. Het is nuttiger dan mensen vragen om minder water te verbruiken. Buizen vervangen heeft meer effect dan menselijk gedrag bijsturen. ( Nature Human Behaviour)

Plantenarchitectuur aanpassen kan opbrengsten verhogen. Graangewassen hebben genen die bepalen hoeveel aren ze dragen, en hoeveel zaden per aar ze produceren. Wetenschappers menen dat het mogelijk is de activiteit van de genen zo bij te sturen dat de productie verhoogt. ( Science)

Senioren zijn de grootste verantwoordelijken voor de klimaatopwarming. Zestigplussers zijn nu goed voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen – in 2005 was het nog een kwart. Ze groeiden op in een wereld van ongeremde consumptie. ( Nature Climate Change).