Koop Europees?

Europa zit klem tussen de oorlog in Oekraïne en de handelspolitiek van de Verenigde Staten. ‘Buy American’ snijdt in Europees vlees.



De Franse president Emmanuel Macron werd vorige week in de Verenigde Staten ontvangen met alle eerbetoon dat bij een officieel staatsbezoek past. Hij was er als vertegenwoordiger van Frankrijk en tegelijk toch ook van de hele Europese Unie. Met de oorlog in Oekraïne en het Europese ongenoegen over de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA) viel er ook een en ander te overleggen. Bovendien stond er tussen Biden en Macron nog een rekening open, sinds de VS de Fransen een miljardencontract met Australië voor de aankoop van duikboten door de neus boorden.

Maar die IRA dus. Afgezien van maatregelen die betrekking hebben op, onder meer, belastingen en gezondheidszorg, voorziet die ook in een bonanza aan subsidies voor een groene, in Amerika gevestigde industrie. Die moet voor werkgelegenheid zorgen en Amerikanen stimuleren om Amerikaanse producten te kopen. Europa zegt dat de VS een protectionistische politiek voeren, die investeringen uit Europa zal wegzuigen. Grote bedrijven overwegen nu al om eerder in de VS te investeren dan in Europa. Eigenlijk zit Europa klem tussen Rusland en de VS. Het draagt economisch de last van de oorlog, terwijl Amerika met zijn dure gas veel winst maakt op de rug van de Europanen.

Biden houdt de Europeanen in zijn conflict met China het best aan zijn kant.

In feite vraagt Europa om dezelfde regeling als Mexico en Canada, die onder de paraplu van de IRA vallen. Als dat niet kan, voelt het zich verplicht om te reageren en dreigt er een subsidieslag en een handelsoorlog. Biden zei na het overleg met Macron dat hij geen landen wil raken die met de VS samenwerken. Een taskforce zal uitzoeken wat nog mogelijk is. Veel meer dan wat cosmetische opsmuk lijkt dat niet te zijn. De IRA is het paradepaard van het presidentschap van Biden en de wet is ook goedgekeurd door het Congres.

Een handelsoorlog is met het bezoek van Macron nog niet vermeden. Toch houdt Biden de Europeanen in zijn conflict met China het best aan zijn kant. Europa zoekt, zeker tegenover Peking, een eigen weg. Zoals Macron zegt: Amerika is een bondgenoot, China een partner. Ook Duitsland neigt nu naar een Europese politiek van strategische autonomie. Tegelijk zorgt een toenadering tussen Moskou en Peking er ook voor dat de VS geostrategisch op een sterk Europa moeten kunnen rekenen. Dat de bevoegde Eurocommissaris Thierry Breton besliste om deze week niet aan de EU-US Trade & Technology Council deel te nemen omdat de IRA er niet op de agenda staat, toont dat niet alle kou uit de lucht is.