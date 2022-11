Knack tipt: de Belgian Bulls

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In Matosinhos, een buitenwijk van Porto, start zondag het wereldkampioenschap goalbal. Goalbal is een indoor balsport voor atleten met een visuele beperking. Het wordt gespeeld drie tegen drie op een veld dat even groot is als een volleybalterrein. Scoren doe je door een bal waar belletjes in zitten in een doel van negen meter breed te mikken. Op het vorige WK behaalden de Belgian Bulls, de Belgische nationale ploeg, brons. Een sensationeel resultaat, want de tegenstand beschikt over budgetten en een omkadering waar de Belgen alleen maar van kunnen dromen. Ditmaal zijn de Belgen uitgeloot in een zware groep met Brazilië en Duitsland, de finalisten op het laatste WK. De Bulls geven zelf aan dat ze nog op zoek zijn naar de ideale opstelling, na het afhaken van kapitein Bruno Vanhove. Zijn broers Tom en Arne zijn er wel nog steeds bij.