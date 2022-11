Klytaimnestra in latex

Naomi Velissariou vertimmert het Toneelhuis tot een club en brengt er Tom Lanoyes Atropa.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Een vrouw moet leven geven. Dat hebt u in mij kapotgemaakt’, sist Klytaimnestra, zwaaiend met een bijl naar haar man, de Griekse opperbevelhebber Agamemnon. Tom Lanoye schreef Atropa in 2008 voor Guy Cassiers. Anno 2022 ensceneert Naomi Velissariou het met coregisseur Floor Houwink ten Cate.

Velissariou: ‘De tekst is meesterlijk. Zowel klassiek als hedendaags van vorm en inhoud. Via het verhaal van de Trojaanse Oorlog kritiseert Lanoye het imperialisme en de oorlogsretoriek. Hoe? Door tegenover Agamemnon zes vrouwen te zetten.

Ik doceer al jaren aan de toneelschool in Amsterdam en werkte vaak met die tekst. Intussen trok de ene emancipatiegolf na de andere door de wereld. #MeToo, Black Lives Matter, … De tekst bleef overeind maar veranderde van betekenis. Het is voor mij de ultieme tekst om nu te spelen.’

Welke betekenis primeert nu?

naomi velissariou: We thematiseren ons historisch perspectief. Witte acteurs spelen de Grieken. Spelers van kleur vertolken de Trojanen. De invloed van die casting op het stuk is gigantisch. Iphigenia, de dochter van Klytaimnestra en Agamemnon, offert zichzelf omdat ze gelooft in de superioriteit van haar soort. Door de casting wordt de geschiedenis van slavernij en kolonisatie onderdeel van ons verhaal.

Op Instagram zag ik u in een rode body, met een bijl in de hand. U speelt de sterke Klytaimnestra?

velissariou: Sterk want geprivilegieerd maar, voor haar gevoel, machteloos. In mijn voorstellingen belichaam ik zelf vaak een pervers perspectief. Mijn personage krijgt dan ook de wind van voren.

Wordt Atropa even overweldigend als uw door techno gedragen trilogie Permanent Destruction?

velissariou: Ook in Atropa is muziek belangrijk. De beats breken de taal open. Dat is de vorm waarmee ik me tot repertoire wil verhouden.

Maison the Faux ontwierp kostuums die van ons iconen maken, larger than life. Hoe grootser de vorm, hoe vormelozer je als speler kunt zijn. Met latexpak, glazen vloer, vette lampen plus autotune en beats kun je een ander soort kwetsbaarheid tonen dan in een zacht spotje. Met deze vorm wil ik het uitgaanspubliek het theater in trekken. Bij Permanent Destruction pinkten zelfs de dronkenlappen op Lowlands een traantje weg. (lacht)