Klassiek Vespers van Vivaldi / Na! Namen, De Singel, Antwerpen en De Bijloke, Gent

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De gedachte is verleidelijk: honderd jaar nadat Claudio Monteverdi zijn Mariavespers in de San Marco in Venetië heeft opgevoerd, weerklinkt in diezelfde basiliek opnieuw feestelijke muziek bij de vespers, ditmaal van de flamboyante priester Antonio Vivaldi, voor het patroonsfeest van de evangelist Marcus. Toch gaat het om niet veel meer dan vermoedens. We weten alleen dat Monteverdi bij zijn aanstelling tot kapelmeester van San Marco geestelijk werk met dertig zangers en evenveel muzikanten heeft uitgevoerd, maar niet welk werk. Ook de door Constantijn Huygens beschreven ‘meest volmaakte muziek’ bij vespers van Monteverdi weerklonk in een andere kerk. En Vivaldi had in zijn jonge tijd wel eens bij een kerstviering in San Marco viool gespeeld, maar daar bleef het vermoedelijk bij. Dat Leonardo García Alarcón toch meesurft op de mode van imaginaire liturgische reconstructies weze hem vergeven. Zolang hij het maar met zijn hem typerende kracht, passie en enthousiasme doet.