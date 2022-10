Jimmy Carr – Sloopt schilderijen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In Jimmy Carr Destroys Art beslist het publiek of de komiek een schilderij van controversiële kustenaars zoals Adof Hitler moet vernietigen. Het nieuwe programma op Channel 4 wil de discussie aanzwengelen over problematische kunstenaars en of hun werk ook problematisch is. Het Britse Holocaust Memorial Day Trust noemt het opzet smakeloos: ‘Dit programma draait alleen maar om shock value.’ Werken die de stemming niet overleven, worden door Carr met de sloophamer onder handen genomen.