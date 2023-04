Jeugdraad-voorzitter Amir Bachrouri veranderde van mening: ‘Vroeger zag ik weinig heil in rolmodellen’

Elke week vraagt Knack in de rubriek Durf twijfelen naar de twijfels van bekende mensen.

‘Een rolmodel wordt vaak als een oplossing gezien voor heel wat maatschappelijke problemen’, zegt Amir Bachrouri. ‘Vaak gaat het dan over iemand met een migratieachtergrond of een functiebeperking die zich toch heeft kunnen opwerken op de sociale ladder. Vroeger zag ik weinig heil in al die rolmodellen. Het is niet omdat er iemand met buitenlandse roots meedoet in een televisieserie dat iedereen dat zal doen. Daarvoor moet je al heel wat drempels overwonnen hebben en weinig mensen zullen daar ooit over raken. Die verheerlijking van het rolmodel vond ik dus nogal kortzichtig. Tot iemand me op een dag zei: “Ik wil een rolmodel zijn voor jongeren die, zoals ik vroeger, geen perspectief meer zien.” Toen begon ik te twijfelen. Hij had verdomme gelijk. Veel te vaak wordt een rolmodel verengd tot een bekend iemand uit de media. Maar een rolmodel kan ook gewoon een jeugdwerker zijn, of een leraar die met passie lesgeeft.’

Ook voor u?

Amir Bachrouri: Zeker. Ik had een paar leraars bij wie ik altijd terechtkon als er iets op mijn lever lag. Ze wezen me de richting aan. Op het juiste moment hebben ze gezegd: ‘Je kunt die sollicitatie wél aan.’ Of: ‘Ik breng je met die persoon in contact.’ Wat die mensen doen, is moeilijk objectief te meten. Ze kunnen misschien niet zeggen dat ze iemand aan een job hebben geholpen, maar ze zorgen er wel voor dat een jongere op het einde van de dag denkt: ik kan iets. Onrechtstreeks helpen ze jongeren dus wél aan werk. Helaas worden ze veel te weinig geapprecieerd in onze samenleving, ook financieel. Ik erger me er soms aan dat er weer eens geld wordt uitgetrokken voor projecten met rolmodellen uit de media. En dat terwijl er te weinig geld is voor het onderwijs of het jeugdwerk. Investeer daar ook in, zodat die mensen tenminste hun job kunnen doen. Ze leveren belangrijk werk. Later kunnen de jongeren die ze nu onder hun hoede hebben op hun beurt een rolmodel worden voor andere jongeren. Zo zal er misschien echt iets structureels veranderen in de samenleving.

U bent voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Ziet u zichzelf als een rolmodel?

Bachrouri: O nee. Ik word wel in dat hoekje geduwd omdat ik vaak op televisie kom. Maar ik vind mezelf nog veel te jong om een rolmodel te zijn voor anderen. Ik zoek nog, ik moet nog zo veel ontdekken. In deze fase van mijn leven wil ik me vooral laten voeden en inspireren door anderen.

Twijfelt u veel?

Bachrouri: Ontzettend veel, maar dat is goed. Meer twijfelen leidt tot meer zekerheid. En als het dan later fout afloopt, dan is het maar zo. Als je ergens lang over getwijfeld hebt, kun je jezelf niets verwijten want op dat moment leek het de juiste beslissing. Ik heb trouwens nooit spijt van dingen die ik wel gedaan heb, alleen van dingen die ik niet gedaan heb.