Jazz – The Bad Plus Ha Concerts, Gent

God, wat hebben we de voorbije twintig jaar plezier gehad met The Bad Plus. Op een moment dat het onder pianotrio’s al gewaagd was om een stuk van Radiohead te spelen, sneden pianist Ethan Iverson, bassist Reid Anderson en drummer Dave King met gierende banden de bochten aan. Nirvana werd afgewisseld met Ornette Coleman, Igor Stravinsky met Tears for Fears, Burt Bacharach met Abba. In 2017 stapte Iverson uit de band, en intussen is ook zijn vervanger Orrin Evans op weg naar andere avonturen. Hét moment voor Anderson en King om de boel grondig om te gooien. Op hun nieuwe, titelloze album is geen noot piano te horen: vooraan staan nu gitarist Ben Monder (zie: David Bowies Blackstar) en tenorist Chris Speed (zie: Dave Douglas Sextet). Keihard bij momenten, maar herkenbaar The Bad Plus. Misschien is dat nog de belangrijkste vaststelling bij de ommezwaai: de kern van de sound van The Bad Plus was en is drummer King. Is dit voor de eeuwigheid? Ach. Zoals King het zegt: ‘The Bad Plus is whatever we say it is.’