Jazz Brussels Jazz Festival/ Flagey, Brussel

Na een woelig 2022 is er toch nog een zekerheid in de Belgische jazz: bij het begin van het jaar zet Flagey zijn deuren open voor een Europees jazzfestival. Veel jong talent alweer, maar ook een dag gewijd aan het Duitse ECM-label, en drie projecten van de Antwerpse tromboniste Nabou Claerhout. Op donderdag 12/01 vonkt het met haar trio met Reinier Baas (gitaar) en Jamie Peet (drums), plus een set van de Franse basgrootmeester Henri Texier. Op zaterdag 14/01 toont ze haar droomband met liefst vijf trombonisten en een dag later sluit ze af middels een double bill met dat ándere jonge talent: bassiste Anneleen Boehme, die een soloset speelt. Ook aangeraden: de Grieks-oosterse klanken van pianiste Tania Giannouli (13/01), de sax van Alabaster DePlume (14/01) en zondag-ECM-dag met Julia Hülsmann, Mette Henriette, Wolfert Brederode en Benjamin Lackner.