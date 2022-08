Jaroussky & Garcia Brussel Bozar

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In de vroege jaren 1930 vraagt Edouard Bourdet aan Francis Poulenc en Roger Auric om muziek voor zijn toneelstuk La Reine Margot. Poulenc bewerkt zestiende- eeuwse dansen van Claude Gervaise en schrijft een lied op een ode van Ronsard, À sa Guiterre. In 1935 gaat het stuk in première. Het lied wordt eigenaardig genoeg begeleid op de harp. Pas als het wordt uitgegeven, staat er ‘met gitaar- of harpbegeleiding’ op. Een soortgelijke vrije omgang met het verleden kenmerkt het programma À sa guitare, dat contratenor Philippe Jaroussky met gitarist Thibaut Garcia in Bozar brengt. Luitliederen van Dowland, twee tubes van Purcell, wat belcanto uit de negentiende eeuw, en dan historiserend werk van Poulenc, Britten en enkele Spanjaarden. Tussendoor worden ook Fauré, Mozart en Schubert van stal gehaald. Als bisnummer waarschijnlijk nog Septembre van Barbara. Een potpourri? Gelukkig is het bijna allemaal heel goede muziek.