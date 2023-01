Japanse vindingrijkheid

Met de Qashqai introduceerde Nissan in 2007 een compleet nieuw carrosserieconcept dat het midden houdt tussen een hatchback en SUV. Vanaf nu ook verkrijgbaar met een originele elektrische aandrijving.

Bij zijn lancering in 2007 was het revolutionaire carrosserieconcept van de Nissan Qashqai talk of the town. De originele modelvariante zou als crossover geschiedenis schrijven. Door zijn elegante silhouet en veelzijdige eigenschappen viel de Qashqai in de smaak en groeide die uit tot een echte bestseller.

Nissan in een pioniersrol

Toelichting krijgen we van Nissan-woordvoerder Melvin Keuter. ‘De Qashqai is een sterkhouder van ons merk, vanaf nu ook verkrijgbaar met elektrische aandrijving die opgeladen wordt door een benzinemotor die als generator dient. Nissan is ter zake een pionier en heeft met de Leaf in 2010 de eerste elektrische gezinswagen in de markt gezet. Full electric was voor de meeste automerken toen nog geen aandachtspunt.’

Elektromobiliteit is de toekomst

Dat is vandaag anders, elektrische aandrijving is de toekomst! Nissan volgt een concreet stappenplan met als einddoel een koolstofneutrale productieketen, van well to wheel. ‘In 2010 hebben wij met de Leaf een eerste stap gezet, met de Qashqai e-POWER en Ariya gaan wij op de ingeslagen weg verder. Zij profiteren van de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan en die ons nu toelaten om gebruik te maken van een verschillend concept. De futuristisch ogende Ariya is full electric met de klemtoon op efficiëntie, rijcomfort, duurzaamheid en aerodynamica. Hoe gestroomlijnder een auto is, hoe lager zijn luchtweerstand én stroomverbruik.’

Nissan elektrificeert met de eerste testritten van de gloednieuwe Ariya en Qashqai e-POWER. © National

Originele elektrische aandrijving

De Qashqai e-POWER tapt uit een ander vaatje. ‘De onmogelijkheid om thuis of op het werk te kunnen laden, is vaak een beletsel om de overstap naar elektrisch rijden te maken. Met de introductie van de originele e-POWER technologie nemen wij die drempel weg. De Qashqai e-POWER is uitgerust met een 1.5 liter 3-cilinderverbrandingsmotor (158 pk) die via een kleine generator stroom levert aan de 190 pk sterke elektromotor op de vooras. Die toepassing resulteert in een uitzonderlijk laag benzineverbruik van 5,3 l/100 km en een effectieve actieradius van zo’n 1000 kilometer.’

Weg dus de angst om onderweg zonder stroom te vallen terwijl de rijbeleving dezelfde is als die van een e-auto en waarbij het prijsverschil tussen de Mild-Hybrid en e-POWER amper 1500 euro bedraagt. Een kleine meerprijs dus voor een groot verschil in verbruik en prestaties.