Jade Mintjens

is actrice en stand-upcomedian. Ze is sidekick bij De ideale wereld en binnenkort gaat haar eindejaarsconference in première.



Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Vroeger kon ik echt wakker liggen van het nieuws. Ik heb een griezelig groot empathisch vermogen. Maar door mijn werk beleef ik de actualiteit nu op een andere manier.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Mensen die negatieve commentaren posten op sociale media moeten een pak slaag krijgen van de Albanese maffia. Wie de verkeersregels niet volgt, verliest zijn rijbewijs. En verder lijkt het me een goed idee om veel dieren te laten rondlopen in straten, kantoren en scholen. Dat zorgt voor een positieve vibe.

Wat is uw grootste mislukking?

Ik ben jong. Ik heb het gevoel dat ik mág falen.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

In landen als Griekenland of Italië leef ik helemaal op, maar tegelijk wil ik ook elke week mijn vrienden en familie zien. Dus ofwel gaat iedereen mee, ofwel blijven we hier.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Omdat ik lang met mijn mama in een begijnhof heb gewoond, voelt elk begijnhof een beetje als thuiskomen.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik eet weinig vlees en mijn douche- en badproducten zijn vegan, biologisch afbreekbaar en niet getest op dieren. En ik neem maximaal één keer per jaar het vliegtuig. Enfin, twee keer, ik moet natuurlijk ook nog terugkeren.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

‘Als jij tien kilo zou afvallen, zou je een heel mooie vrouw kunnen zijn.’

Praat u weleens tegen uw huisdier?

We hebben twee honden en drie katten. Ik praat er niet alleen tegen, ik laat ze ook terugpraten. Allemaal met hun eigen stemmetje. Mijn mama en oma doen dat ook, het is een familietraditie.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Dat ik ooit op vakantie in Frankrijk non-stop Crocs heb gedragen.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Boeken: Een schitterend gebrek van Arthur Japin en Sapiens van Yuval Noah Harari. Theater: Giscorrectie van Bad van Marie. Film: Shutter Island van Martin Scorsese. En televisie: Het eiland en In de gloria van Jan Eelen.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Onbeantwoorde liefde lijkt me vreselijk.

Vindt u seks overschat?

Nee.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik zou meer moeten buitenkomen en meer water moeten drinken. Maar ik zet al stappen vooruit. Ik ben ooit op de spoed beland met hartritmestoornissen. De oorzaak bleek overmatig cola zero-gebruik, onder andere. Dat was het eerste wat ik ’s ochtends dronk en zelfs als ik ’s nachts wakker werd, greep ik daarnaar. Maar voor mensen met een gevoelig hart is dat blijkbaar niet zonder risico. Nu drink ik alleen nog de versie zonder cafeïne, en maximaal één liter per dag.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Ik ben niet zo’n dappere ziel, dus wellicht wel. Maar als mijn vrienden en familie blijven, dan sterf ik toch liever aan hun zijde.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat het heel belangrijk is om te kunnen vergeven: rondlopen met wrok is niet gezond. Wat ik nog niet heb geleerd, is veilig autorijden. Onlangs reed ik tijdens mijn tweede poging voor het rijexamen bijna een fietser omver.