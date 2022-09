In de galerie: Vicken Parsons

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Is het een waterspiegeling, een wolkenmassa of een modderig stukje weg? Bij de schilderijen van Vicken Parsons weet je het nooit helemaal zeker, zelfs niet wanneer je ze van heel dichtbij bekijkt. Vaak zijn ze niet groter dan twintig bij twintig centimeter, en laten ze alle ruimte aan je verbeelding. Tot je er, ondanks hun pocketformaat, in verdwaalt. Parsons, die altijd op multiplexplaatjes werkt, schildert dan ook geen reële maar sterk geabstraheerde landschappen of ruimtes, die ze opentrekt tot je de tijd als het ware ziet stollen.

Voor haar derde expo bij Kristof De Clercq in Gent presenteert de Britse kunstenares, die gehuwd is met beeldhouwer Antony Gormley, twee nieuwe reeksen: één met landschappen, en één met architecturale ruimtes. Of beter: met geduldig gecomponeerde, in fijne laagjes aangebrachte kleurvlakken die wel aan kamers en vensters doen denken. Tot je merkt dat de lijnen elkaar uitkragen, de perspectieven niet kloppen en de ruimtes open en dicht geklapt worden. In je verbeelding welteverstaan.

Voor het eerst stelt Parsons, wier werk tot de collecties van Tate en Voorlinden behoort, ze tentoon zoals ze staan opgesteld in haar atelier, ontworpen door toparchitect David Chipperfield. De paneeltjes staan met drie of vier naast elkaar, op een wit schap, en met ongelijke afstand ertussen. Op die manier lijken ze te dialogeren, en wordt het spel tussen de dimensies nog doorgetrokken, waarbij ze niet alleen schilderij maar ook ruimtelijk object zijn.

Zelf is Parsons fan van het vroege werk van Luc Tuymans, wat je merkt aan haar sobere palet, en van Raoul De Keyser, die op zijn beurt concrete ruimtes doet verglijden in denkbeeldige. Met een beetje moeite herken je in haar werk ook Henri Matisse, of toch diens achtergronden. En ook de geometrische abstracties van Richard Diebenkorn zijn nooit veraf, al weet Parsons telkens langs alle referenties heen te schrijden. Op een stille manier, en in een traag tempo. ‘Kleine’ kunst waarin de belofte van grootsheid geschreven staat.