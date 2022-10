In de galerie: TR Ericsson

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Identiteit, intimiteit, verlies en verdriet. Dat zijn de sleutelwoorden waarrond TR Ericsson (°1972) zijn intens persoonlijke oeuvre heeft opgebouwd, en dan zeker sinds de zelfmoord van zijn moeder Sue in 2003.

De voorbije twintig jaar legde de Amerikaanse kunstenaar een archief aan van familiestukken, brieven, homevideo’s en foto’s die de grondstof vormen voor zijn doorlopende, multimediale project Crackle & Drag, een titel die hij haalde uit een song van The Replacements-gitarist Paul Westerberg. De werken, die vaak van ongewone materialen als nicotine, alcohol, rook en as zijn gemaakt, tonen hoe Ericsson, die zijn carrière begon als conventioneel portretschilder, in het reine tracht te komen met de dood van zijn getroebleerde moeder.

In de galerie in Sint-Jans-Molenbeek presenteert Harlan Levey Projects nieuw en oud werk van de kunstenaar uit Cleveland, waaronder zijn eerste schilderij in twintig jaar: Angel of the Morning. Het is een portret van zijn moeder en van hemzelf als jongetje, beiden keurig uitgedost. Het is een olie op doek gedrenkt in alcohol, gedroogd in de zon en besprenkeld met de as van sigaretten, alsof Ericsson zijn jeugdherinneringen nog intenser wilde maken, met wazige vlekken en verdonkerde kleuren, als in ‘een onvoorspelbare choreografie van liefde en misbruik’.

Naast het schilderij, dat je zijn privégeschiedenis en de ziel van de Midwest laat binnen loeren, zijn er ook twee portretreeksen: een van Sue, en een van Tom, zoals TR eigenlijk heet. Het eerste bestaat uit een zevendelig brievenboek waarin opnames van Sues stem worden geïllustreerd. Het tweede bestaat uit 107 schilderijen gemaakt tussen 1992 en 2002. Ze onthullen niet alleen een jonge kunstenaar die naar zijn identiteit speurt, ze vormen tegelijk een caleidoscoop van clashende emoties.

‘Ik ben niet alleen bezig met het verspreiden van de as van mijn moeder in particuliere en institutionele kaders’, aldus Ericsson. ‘Maar nog belangrijker: ik ben bezig met het verspreiden van haar levensverhaal.’