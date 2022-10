In de galerie: Neo Matloga & Paula Rego

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Heeft het met MeToo te maken, met de grotere aandacht voor vrouwelijke artiesten, of toch vooral met de tijdloze kwaliteit van haar licht ontregelende kunst met feministische twist? Feit is dat Paula Rego alomtegenwoordig is de laatste jaren. Er waren bejubelde retrospectieven in Kunstmuseum Den Haag en Tate Britain. Ze kreeg een aparte zaal op de Biënnale van Venetïe, die speciale aandacht heeft voor vrouwelijke surrealisten. En ze dook in juni zelfs op in de doodsberichten, aangezien de Portugese kunstenares, die jaren tussen haar vaderland en Engeland pendelde, deze zomer op haar 87e overleed.

Ook bij Gallery Sofie Van de Velde tekent Rego present, dit keer in dialoog met Neo Matloga, een jonge Zuid-Afrikaan. Wat de een met de ander te maken heeft? Beiden maken collage-schilderijen en hebben gevoel voor enscenering en dramatiek. Maar vooral: ze maken figuratief werk dat baadt in dubbelzinnigheden – vandaar de titel Equivocations. Ze creëren taferelen die op het eerste gezicht voor zich spreken, tot je merkt dat er onderhuids van alles borrelt over gender, familie en klasse.

Van Matloga zijn er zes grote collageschilderijen uit olieverf, houtskool en inkt. Waaronder Letena, waarop je een gezelschap – hun gezichten samengesteld uit uitgescheurde foto’s – rond de tafel ziet zitten. Alsof je naar een snapshot kijkt waarbij je zelf mag bepalen wie de figuren zijn, en wat hen samenbrengt.

Van Rego, die vaak uit sprookjes en literatuur put om die een onverwachte draai te geven, zijn er vijf grafiekbladen die Matloga selecteerde. Er is de ets After Hogarth 1 (2000), waarop een jonge vrouw een halfblote vent op haar schoot neemt, als een kloeke, volwassen baby of als de dode Christus – maak zelf maar uit. En er is Come to Me (2001-2002), een litho uit haar reeks gewijd aan romanfiguur Jane Eyre, én meteen ook het enige werk in kleur op deze monochromatische show.

Een dubbel die vooral grijs, zwart en wit kleurt, behalve dan in het geprikkelde hoofd.

Neo Matloga & Paula Rego, Equivocations, tot en met 20 november in Gallery Sofie Van de Velde Nieuw Zuid, Antwerpen