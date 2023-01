Hyundai innoveert met futuristische berline IONIQ 6

Terwijl Hyundai vroeger eerder een prijsbreker was, profileert het zich vandaag steeds meer als een vooruitstrevend merk dat sterk inzet op technologie. Het recentste voorbeeld daarvan is de nieuwe IONIQ 6, een ‘Electrified Streamliner’.

Hyundai heeft de jongste jaren een enorme evolutie doorgemaakt. Vandaag koop je een Hyundai zowel met je verstand als met je hart. De goede prijs-kwaliteitverhouding en ruime standaarduitrusting van vroeger zijn gebleven en aangevuld met een stijlvol design (kijk maar naar de TUCSON SUV), moderne technologie en een brede keuze aan aandrijfvormen, van benzine tot waterstof.

Minder bekend is dat Hyundai op vele fronten innoveert. Het ontwikkelt bijvoorbeeld samen met Motional, een specialist in autonome rijtechnologie, een zelfrijdende taxi op basis van de IONIQ 5. In het Nederlandse Utrecht loopt dan weer een proefproject met de IONIQ 5 die stroom kan leveren aan het elektriciteitsnet. Het gaat nog veel verder dan dat. Met Boston Dynamics worden slimme robots gebouwd die mensen kunnen bijstaan. Dochterbedrijf Supernal ontwikkelt een reeks elektrische ‘vliegtuigen’. Kortom, Hyundai is voortdurend bezig met innovatie.

Electrified Streamliner

Wanneer je de nieuwe Hyundai IONIQ 6 voor het eerst ziet, zou je denken dat ook dit een futuristisch proefproject is. Niets is minder waar, want deze elektrische berline die op het Salon gelanceerd wordt, is gewoon te koop. Hyundai bedacht er een nieuwe segmentnaam voor: de ‘Electrified Streamliner’. ‘We hebben er alles aan gedaan om de meest efficiënte auto in het EV-segment te ontwerpen’, zegt Byung Hoon Min, Head of Total Vehicle Performance Development Center bij Hyundai Motor Company. ‘Door onze focus op een betere aerodynamica hebben we een wagen ontworpen met een actieradius die een van de hoogste van de sector is. Dat zal de rijbereikangst van klanten verminderen en bijdragen tot de groei van het segment.’

De IONIQ 6 haalt een autonomie tot 614 km (WLTP). Daarnaast beschikt hij over heel wat hoogtechnologische snufjes. De Blind-Spot View Monitor (BVM) toont bijvoorbeeld een videobeeld van de dode hoek op het dashboard, zodat je veilig van richting kunt veranderen. En dankzij vehicle-to-load (V2L) kun je elektrische toestellen opladen via een adapter aan de buitenlaadpoort of een stopcontact onder de achterbank.