‘Humor redde het leven van mijn leerlingen’

De Ier Dara Ó Briain is een van de grootste stand-upcomedians. Hij reist nu de wereld rond met So… Where Were We?

Als tiener was Dara Ó Briain een bolleboos die dweepte met Op zoek naar Schrödingers kat, een boek over quantumfysica van John Gribbin, en Stephen Hawkings iconische werk Een korte geschiedenis van de tijd. Als twintiger vervelde hij tot komiek. Sindsdien reist hij spelend de wereld rond en presenteert hij televisieprogramma’s zoals de BBC-show Mock the Week, waarin comedians de draak steken met de actualiteit. Tot in maart 2020. Toen besliste hij een jaar te pauzeren. Dat de wereld volgde, was een verrassing. Nu toert hij opnieuw en belooft hij zichzelf nooit nog op een pauze te trakteren, wetende waartoe dat leidt. Tijdens deze tournee praat hij openhartig over zijn adoptie.

Ik wil naar de maan, maar ik pas in geen enkele raket.

Dara Ó Briain: Klopt. Ik begin met een moppentirade. Dat is heerlijk voor twintig minuten maar een avondvullende show blijft niet overeind met een spervuur aan grappen. Dit keer laat ik de wetenschappelijke nerd niet vaak aan het woord. Ik werk naar een emotionele scène over mijn adoptie toe. Het is een geweldig verhaal. Ik begin bij het moment waarop ik de film Philomena van Stephen Frear zie. De rest verklap ik in de show.

Die show is volgens The Guardian ‘een storm van grote grappen’. Hoe ontstaan die?

Ó Briain: Spontaan, op de meest gekke momenten – aan tafel, in de auto, overal – krabbel ik woorden neer op een stukje papier. Mijn oeuvre bestaat uit vodjes papier vol slordig geschreven sleutelwoorden. Stand-upcomedians zijn speelvogels, geen schrijvers.

Toch schreef u tijdens de pandemie Is There Anybody Out There?, uw derde wetenschappelijke kinderboek.

Ó Briain: Ik onderzoek erin of aliens bestaan. Zo’n boek schrijven, is fantastisch én frustrerend. Ineens moet ik zinnen voluit schrijven. Dat voelt als wérken. Man! Dat gevoel heb ik op het podium nooit. Maar ik ben te nieuwsgierig. En ik leg mensen graag dingen uit waardoor ik geïntrigeerd ben. Zoals ruimtevaart. Zou ik graag de eerste stand-upcomedian worden die optreedt op de maan? Tuurlijk. Maar ik ben 1,95 meter groot. Ik pas in geen enkele raket.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bewijst dat komieken sterke leiders kunnen zijn. U lacht met politici. Wilt u ooit met hen samenwerken?

Ó Briain: Laat mij maar president van Ierland worden. Bij dat ceremoniële ambt hoort een prachtig huis in een machtige tuin. Je krijgt kaartjes voor alles. Ook voetbalwedstrijden. Naast Stephen Hawking zijn voetballers mijn helden. (grijnst)

Wanneer redde humor uw leven?

Ó Briain: Op de dag dat ik besliste om stand-upcomedian te worden in plaats van wiskundeleraar. Daarmee redde ik mijn leven én dat van mijn leerlingen. Een wetenschapper excelleert door de regels toe te passen. Ik kraak ze liever. Tijdens de debatwedstrijden aan de universiteit in Dublin ontdekte ik dat ik mensen aan het lachen kan brengen. Sindsdien ben ik, zoals elke komiek ter wereld, verslaafd aan gelach. Met als nevenverslaving reizen en mensen leren kennen. In 2015 ontmoette ik Stephen Hawking. Er was een filmploeg mee. Een van de mooiste scènes mochten we niet uitzenden door gedoe over auteursrechten. Zal ik ze verklappen? Ik zat met Hawking in de keuken en las The Guardian voor. Ik las, hij gaf commentaar. Gewoon bij elkaar zitten, over de wereld praten en samen lachen. Dat is het leven op z’n best. Daarom treed ik zo graag op.