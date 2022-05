Holland Festival Amsterdam

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In juni sprankelt Amsterdam dankzij de vibes van Holland Festival. De 75e editie van dit kunstenfestival serveert majestueus (muziek)theater. Niet te missen: De Kersentuin, The Nation en Der Ring des Nibelungen. In De Kersentuin van Odéon-Théâtre de l’Europe speelt grande dame Isabelle Huppert een gekwelde landgoedeigenares die haar kersentuin moet verkopen. The Nation van Het Nationale Theater is ‘een Netflixserie op toneel’. De zesdelige theatermarathon over de verdwijning van een elfjarige jongen bezit een razend ritme en een geweldige ontknoping. En Der Ring des Nibelungen van Schauspielhaus Zürich is uw kans om de kleurrijkste versie van Wagners opera over de machtsstrijd in een mythische wereld te beleven. Regisseur Christopher Rüping verrijkt de opera met stemmen die de antisemitische Wagner negeerde. In een decor dat oogt als een ondergronds lab beleeft u drie magische uren.