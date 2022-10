Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Steden zijn warmer dan het omliggende platteland, waardoor er makkelijker exotische plantensoorten voorkomen, bijvoorbeeld in tuinen en parken. Maar ook het platteland warmt op als gevolg van de klimaatverandering. Onderzoek van bioloog Jonas Lembrechts (UAntwerpen) en zijn collega’s, gepubliceerd in Urban Forestry & Urban Greening, besluit dat daardoor de kans verhoogt dat exotische plantensoorten die floreren in een stad, ontsnappen en het omringende platteland binnenvallen. Zo zou de oorspronkelijk uit China afkomstige hemelboom een bedreiging kunnen vormen voor onze bossen. Het is niet uitgesloten dat de Vlaamse flora onder druk van de klimaatverandering evolueert naar een meer mediterraan karakter. Het feit dat onze winters minder koud worden, werkt dat proces in de hand.

Exotische planten uit een stad kunnen het platteland veroveren.

Bioloog Bert Gielen (UAntwerpen) en zijn collega’s concluderen in een speciaal rapport dat de klimaat- opwarming de capaciteit van onze bossen en zee als reservoir van broeikasgassen hindert. Ze slaan dan minder CO2 op, waardoor de klimaatopwarming zelf versterkt wordt. Zo kunnen langdurige droogteperiodes de koolstofopname door onze landecosystemen met 18 procent verminderen.